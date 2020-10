LIVE KOPPENBERGCROSS. Worst wint bij dames, krijgen we een duel tussen Iserbyt en Aerts?

Veldrijden De cross gaat door, maar zonder publiek: “Als mensen mogen rondlopen in pretparken, waarom dan niet in een weide?”

16 september De fans van Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Eli Iserbyt moeten niet wanhopen: de meeste crossen volgen het voorbeeld van Diegem niet en blijven tot nader order op de kalender staan. Minpuntje: het zal voorlopig zonder (betalend) publiek zijn. Of het moet zijn dat er een coronaprotocol komt zoals in het voetbal. “Als mensen mogen rondlopen in pretparken of kermissen, waarom dan niet in een weide?”