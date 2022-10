LIVE. Kopgroep van drie renners, wie wint Berencross in Meulebeke?

Veldrijden Gebroeders Roodhooft pakken uit: Wyseure en Verstrynge niet naar Lefevere, wel op weg naar Alpe­cin-Fe­nix

Joran Wyseure (21), wereldkampioen veldrijden bij de beloften, en Emiel Verstrynge (20), Belgisch kampioen in de U23-categorie en goed voor zilver bij het WK, worden per 1 maart profwielrenner. Dat bevestigt hun zaakwaarnemer Hans van Kasteren. Beide renners trekken naar het Alpecin-Fenix van de broers Roodhooft, al is dat nieuws nog niet officieel.

