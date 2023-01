LIVE KASTEELCROSS. Grote namen ontbreken: Merlier, Kuypers en wereldkampioen gravel Vermeersch zijn publiekstrekkers

Veldrijden Van Aert versus Van der Poel, aflevering 130: de cijfers achter ‘het duel van het decennium’

Geen professionele sport(discipline) waarin twee aartsrivalen elkaar in één seizoen meer confronteren dan het veldrijden. Wout van Aert vs. Mathieu van der Poel, aflevering 130 inmiddels vandaag in Gavere. Zonder twijfel hét duel van het voorbije decennium.

26 december