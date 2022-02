LIVE. Iserbyt verdedigt voorsprong van vier punten op Aerts, wint hij in Gavere de Superprestige?

Veldrijden Bondscoach Vanthouren­hout analyseert het WK in Fayettevil­le: “Geen fouten gemaakt, Pidcock was paar procentjes beter”

“Je mag nog plannen, wat je wil. Je kan niet sneller rijden dan je kunt”, had Michael Vanthourenhout zich na het WK laten ontvallen. Dat was zo’n beetje de bottomline die ook bondscoach Sven Vanthourenhout aanhield in zijn analyse over de mannenwedstrijd. “Pidcock was de betere, ook dat moet je achteraf kunnen zeggen.”

31 januari