LIVE. Iserbyt en co trappen veldritseizoen op gang: wie wint met Ethias Cross in Lokeren seizoensopener?

Veldrijden In het spoor van Eli Iserbyt, favoriet in Ethias Cross in Lokeren: “Eigenlijk zou ik graag eens een seizoen starten met iederéén”

8:19 Op Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock is het nog een tijdje wachten. Maar Pauwels Sauzen-Bingoal start in de Ethias Cross in Lokeren wel nagenoeg op volle sterkte. De drietand Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout moet ook dit seizoen weer gensters slaan. Iserbyt is de uittredende winnaar in Lokeren en start opnieuw als topfavoriet. Wij trokken mee in zijn spoor.