LIVE ETHIAS CROSS (17u30). Wint Eli Iserbyt ook in Beringen?

WK veldrijden Wout van Aert: “De koers begon goed voor mij, maar die lekke band gooide roet in het eten”

31 januari Wout van Aert baalde natuurlijk als een stekker, nadat een lekke band roet in het eten gooide op het WK veldrijden. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik zat op een gegeven moment in een gunstige situatie, maar lek rijden kost teveel tijd. En ik ben teleurgesteld in mezelf, ik heb niet teruggevochten zoals ik dat normaal kan. Ik denk dat ik lek reed langs de eerst wisselpost. Ik denk niet dat ik helemaal direct lek stond, ‘t was een leegloper. Soit, ik verlies er een halve minuut mee, nadien kwam ik nog één keer dichter, maar nadien ontplofte ik.”