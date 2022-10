LIVE. Eli Iserbyt jaagt op eerste zege in Berencross: “Een wedstrijd in de buurt wil je altijd winnen”

VeldrijdenIn Meulebeke staat met de Berencross de derde manche van de Exact Crossen op het programma. Nagenoeg een thuiswedstrijd voor Eli Iserbyt, die vorig weekend in Beringen won. De dames en heren zijn LIVE te bekijken op VTM of te volgen in onderstaande liveblog.