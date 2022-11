LIVE EK VELDRIJDEN (13u15). Maakt Thibau Nys favorietenrol waar bij de U23?

Veldrijden Het gevaar Van der Haar, dé (enige) tegenstan­der van de Belgen op het EK: “Waarom vergeten ze Lars toch altijd?”

Het wordt drummen op het EK cross in Namen. Vier landgenoten staan klaar om Europees kampioen te worden. En toch is de topfavoriet misschien een Nederlander: Lars van der Haar (31) is de enige die het Belgische feestje kan verstoren. “Hij spaart zijn cartouches voor het juiste moment, meestal diep in de finale. En dan is hij heel gevaarlijk.”

4 november