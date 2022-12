LIVE DIEGEM. De Grote Drie komen al na één ronde naar voren, enkel Iserbyt is nog mee

Veldrijden Van Aert haalt het in Zolder na “zenuwslo­pen­de finale” van Van der Poel, die in volle sprint uit klikpedaal schiet: “Jammer, had graag eerlijk gesprint”

Wout van Aert noemde het zenuwslopend, Mathieu van der Poel sprak van spannend. Niet alleen vocaal, maar ook fysiek hielden de Grote Twee elkaar in evenwicht. De koninklijke sprint in Zolder werd echter verpest door een tegenwerkende pedaal. Van Aert won, maar van verschil in conditie en of techniek is steeds minder sprake.

