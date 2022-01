LIVE. Brand juicht bij dames, Van Aert: “Blessure Van der Poel heeft geen invloed op mijn beslissing of ik WK rijd”

Veldrijden Sportief geen probleem, financieel bittere pil: “Het is niet zomaar even organise­ren zonder publiek en doe maar verder”

Waarom schieten de veldritorganisatoren collectief in een kramp na de maatregelen van het Overlegcomité? Sportief is er geen enkel probleem, financieel natuurlijk wel. Geen fans, betekent geen inkomsten. En dat terwijl aan het BK bijvoorbeeld al een kostenplaatje van meer dan 700.000 euro hangt. “Het is niet zomaar even organiseren zonder publiek en doe maar verder. Dit is een bittere pil.”

23 december