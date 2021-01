LIVE BK VELDRIJDEN. Wie houdt Van Aert van tricolore? En tekent Cant voor ongeziene twaalf op twaalf?

Veldrijden Nieuwe outfit voor Toon Aerts en co: “De toekomst van onze ploeg oogt rooskleu­rig”

31 december ‘t Is een traditie in de cross: nieuwe outfits voor de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Dat zal morgen niet anders zijn in de GP Sven Nys in Baal. De ploeg van Nys zélf krijgt een nieuw plunje.