LIVE BK VELDRIJDEN. Vanthourenhout: “Ik zit in de vorm van mijn leven” - Nys: “Podium is realistisch, maar hoog gegrepen”

Veldrijden Van der Poel wint na geweldige strijd met Van Aert en Pidcock in de modder van Gavere: “Geen revanche, wel een leuk kerstca­deau”

Zo, die rekening is vereffend. Mathieu van der Poel heeft de ontgoocheling van Mol verteerd met een knappe zege in de modder van Gavere. De Nederlander haalde het na een beklijvende strijd tussen de ‘Grote Drie’ voor Wout van Aert en Tom Pidcock. “Dit was een van de zwaarste crossen die we al gereden hebben”, klonk het bij Van der Poel en Van Aert.

26 december