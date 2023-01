LIVE BK VELDRIJDEN. Nonkel Jef (84) gaat parcours verkennen in Lokeren en dat loopt niet van een leien dakje

Veldrijden Onze columnist Michel Wuyts hekelt overvolle crosskalen­der: “Nys heeft gelijk: een Wereldbe­ker van acht crossen volstaat”

Vandaag strijkt het crosspeloton neer in Italië voor de Wereldbekermanche van Val di Sole. Wéér een Wereldbeker - het klassement domineert de crosskalender. “Die kalender ziet er zo schabouwelijk uit als die in een voetbaljaar met Wereldbeker in Qatar", vindt onze columnist Michel Wuyts. “Een hotsen en klotsen in een onoverzichtelijke poel.”

18 december