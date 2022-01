LIVE BK VELDRIJDEN. Kopecky pakt uit met kanonstart, Cant mikt op 13de titel op rij

Veldrijden Druk gedeeld op social media: Van Aert en Van der Poel crossen even synchroon in Dendermon­de

Eén dag na hun eerste crossduel van het seizoen in Dendermonde is het in Heusden-Zolder opnieuw uitkijken naar Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ondertussen wordt een beeld van de twee gretig gedeeld op social media. Daarbij doen WVA en MVDP exact dezelfde handelingen in Dendermonde, synchrooncrossen als het ware.

27 december