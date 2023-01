LIVE BK VELDRIJDEN. Iserbyt: “We zullen een mooie strijd krijgen” - Vanthourenhout: “Ik zit in de vorm van mijn leven”

Veldrijden Onze analist Niels Albert: “Past het WK niet in het programma van Pidcock? Dat kan ik moeilijk geloven”

Geen duel tussen de Grote Drie vandaag in Herentals. Onze analist Niels Albert fileert in zijn column de staat van de cross. Van Wout van Aert die beter rijdt dan ooit tevoren, over Mathieu van der Poel die komende dagen ook nog zijn cross zal winnen, tot Tom Pidcock die past voor het WK. “Als hij kans heeft om wereldkampioen te worden, laat hij die niet liggen. Misschien speelt er wel iets anders mee...”

3 januari