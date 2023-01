LIVE BK VELDRIJDEN. Iserbyt en co verkennen het parcours eerste keer, ook bondscoach Vanthourenhout gespot in Lokeren

Rugpijn Iserbyt opnieuw erger: “In de sneeuw kan ik mijn probleem misschien een beetje ‘maskeren’”

Ischialgie (zenuwwortelpijn in de rug) blijft Eli Iserbyt serieus parten spelen. “Sinds Dublin, vorige zondag, is het weer slechter geworden”, aldus de West-Vlaming. “In het laatste kwart van de cross trok ik mijn rug scheef. Het kostte me afgelopen week twee dagen training. Even heb ik zelfs overwogen om niet te starten in Val di Sole.” Dat doet Iserbyt voor alle duidelijkheid wél. “In de sneeuw haalt techniek wat meer de bovenhand en kan ik mijn probleem misschien een beetje ‘maskeren’”, hoopt hij. “Toch vrees ik dat de hinder jammer genoeg zal aanhouden tot en met het einde van het veldritseizoen.”

17 december