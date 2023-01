LIVE BK VELDRIJDEN. Door ontbreken Van Aert spannende strijd verwacht in Lokeren, waar fans al massaal toestromen

Veldrijden Van Aert, Van der Poel en Pidcock kruisen ook in de volgende speeldag van de Gouden Cross (Gavere, Heus­den-Zol­der en Diegem) de degens

Een ontketende Wout van Aert won gisteren met overmacht de Zilvermeercross in Mol. Neem jij de drievoudige wereldkampioen op in jouw (nieuwe of bestaande) Gouden Cross-ploeg? Of neem je een risico en laat je hem links liggen? Via onderstaand overzicht weet u waar de ‘Grote Drie’ aan de start verschijnen.

24 december