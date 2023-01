LIVE BK VELDRIJDEN. Bondscoach na verkenning parcours: “Drassig rond viptent” - BK laatste cross van seizoen voor Sanne Cant

Veldrijden “Het is Mathieu en Wout vooral om de eer en het prestige te doen. Als ze eens niet winnen, zijn ze in die eer gekrenkt”

Ook onze columnist Niels Albert genoot van het veldritspektakel in Gavere. Albert was, ondanks zijn mindere dag in Mol, er ook van overtuigd dat Mathieu van der Poel opnieuw op de afspraak zou zijn. “Zijn data op Strava waren écht wel supergoed.” Albert weet daarnaast zeker dat we de komende dagen nog méér crossspektakel zullen zien, met Van der Poel en Van Aert in de hoofdrol. “Staar je vooral niet blind op die volle minuut verschil in Mol of die 27 seconden in Gavere.”

27 december