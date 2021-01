LIVE (15u). Van Aert ontkent voor start Zilvermeercross dat hij al bijgetekend heeft: “Ik ga wel érgens tekenen, want ik wil nog niet stoppen”

Wout van Aert verschijnt straks aan de start van de Zilvermeercross in Mol. En de Belgische kampioen ziet het zitten. “Ik ben al wat beter aangepast aan de nieuwe gezinssamenstelling. Het is een leuk parcours, ik heb er zin in. ‘k Heb deze cross in het verleden al vaak moeten laten schieten, maar eindelijk ben ik er nog eens bij. De ploegstage die pas morgen begint, gaf me de kans om hier te starten. Dat ik zou bijgetekend hebben tot en met eind 2024 (zoals La Gazzetta dello Sport schreef, red.)? Ha, da’s nieuws voor mij. Ik heb dus nog totaal niets getekend, maar het ziet er wel goed uit. Ik ga érgens tekenen, want ik wil nog niet stoppen.” (Lacht)