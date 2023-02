Liefst acht Nederlandse veldrijdsters verdelen zondag allicht de WK-medailles: “Puck springt als een van de weinigen over de balken. Dat is een voordeel”

WK veldrijdenTitelverdediger Marianne Vos is geblesseerd en Shirin van Anrooij verkiest de beloften. Zo blijven nog acht Nederlandse veldrijdsters over om zaterdag in Hoogerheide de WK-medailles te verdelen. Sophie de Boer reed negen WK’s en is nu analist en interviewer bij VTM en PlaySports. Ze schat de kansen van haar landgenotes in. “Net als bij de mannen wordt het bij de dames ook fifty-fifty.”

• Fem van Empel

Leeftijd: 20

Ploeg: Jumbo - Visma

WK-palmares elite: /

Zeges dit seizoen: 13

Oordeel De Boer: “Fem begon fantastisch aan het seizoen, maar kende nadien een dipje door een val en een hardnekkige verkoudheid. Sinds haar laatste stage is ze helemaal terug. Samen met Puck Pieterse heeft Fem een conditionele voorsprong op de rest van de rensters. Net als bij de mannen wordt het bij de dames ook fifty-fifty. Fem blinkt uit in een hoog beenritme en zit zeer ontspannen op haar fiets. Ze is een iets betere loper dan Puck, maar dat wordt in Hoogerheide niet relevant. Op de trap zal het verschil niet gemaakt worden. Het grootste voordeel van Fem is haar eindschot. Van alle Nederlandse dames is zij de snelste aan de streep. De laatste rechte lijn in Hoogerheide loopt echter licht op, waardoor een tactische sprint niet uitgesloten is, maar als Fem samen met Puck naar de streep rijdt, stijgen haar kansen naar 60-40.”

• Puck Pieterse

Leeftijd: 20

Ploeg: Alpecin - Deceuninck

WK-palmares: /

Zeges dit seizoen: 8

Oordeel De Boer: “Puck begon iets later aan haar seizoen, maar is de jongste weken on fire. Conditioneel is ze zeker de evenknie van Fem. Technisch is Puck zeer sterk onderlegd. Je moet maar eens naar haar Youtube-kanaal kijken, ze zit zeer onbevangen op de fiets. Puck springt als een van de weinige dames over de balken en dat is een voordeel op het parcours van Hoogerheide, waar de balken dichter bij de streep liggen. Puck is een spring in ‘t veld en van kampioenschapsdruk lijkt bij haar geen sprake. Omdat ze in dezelfde ploeg rijdt als Mathieu van der Poel en die net als haar bekend stond als een waaghals op twee wielen, kan je een vergelijking maken tussen Puck en Mathieu, met wat goeie wil geldt dat ook voor Wout van Aert en Fem.”

• Ceylin del Carmen Alvarado

Leeftijd: 24

Ploeg: Alpecin - Deceuninck

WK-palmares elite: 2020: 1ste, 2021: 6de, 2022: 4de.

Zeges dit seizoen: 4

Oordeel De Boer: “Ceylin is de renster die Puck en Fem het dichtst benadert. Ze is al eens wereldkampioene geweest en dat zou opnieuw kunnen. Ze is dit seizoen gegroeid, maar conditioneel nog steeds net iets minder dan die twee aanstormende talenten. Ik noem haar the best of the rest en zeker een medaille-kandidate. Sterke punten van Ceylin zijn haar veerkracht, explosiviteit en all-round. Of het regent of droog blijft, maakt haar niet uit. Zowel op snelle als zware parcours kan ze uit de voeten.”

• Lucinda Brand

Leeftijd: 33

Ploeg: Baloise - Trek

WK-palmares elite: 2017: 4de, 2018: 3de, 2019: 2de, 2020: 3de, 2021: 1ste, 2022: 2de

Zeges dit seizoen: 0

Oordeel De Boer: “Door een handbreuk en ziekte heeft Lucinda een moeilijke winter achter de rug. Ze keerde sterk terug, maar de laatste weken stagneerde ze wat. Dit is nog niet haar allerbeste niveau. Dankzij haar ervaring is ze wel podiumrijp en mits een topdag zelfs een kandidaat-winnaar. Lucinda beschikt over een grote motor en is tactisch zeer sterk. Als het droog blijft en het parcours snel is, krijgen we een tactische cross. Lucinda durft het initiatief nemen en kan zo in een gunstige situatie terecht komen.”

• Annemarie Worst

Leeftijd: 27

Ploeg: Team 777

WK-palmares: 2018: 14de, 2019: 5de, 2020: 2de, 2021: 2de

Zeges dit seizoen: 4

Oordeel De Boer: “Annemarie is dit seizoen geblesseerd geweest en presteerde daarom wisselvallig. Ik noem haar een kampioenschapsrenster. Ze kan boven zichzelf uitstijgen als er maar één cross per weekend wordt gereden. Twee crossen achter elkaar top presteren, is moeilijker voor haar. De snelle bochten op het parcours in Hoogerheide liggen haar prima, want ze is een kei in de juiste lijnen rijden. Mits goeie dag is Annemarie samen met Ceylin en Lucinda een podiumkandidate.”

• Inge van der Heijden

Leeftijd: 23

Ploeg: Team 777

WK-palmares elite: 2022: 9de

Zeges dit seizoen: 2

Oordeel De Boer: “Inge kan de verrassende factor worden. Ze start zeer snel en neemt vaak de openingsronde voor haar rekening. Nadien zakt ze wat terug, maar steeds minder diep. Ze is enorm gegroeid dit seizoen en op een snelle, droge omloop is ze in het voordeel, aangezien ze dan langer in de wielen kan kleven. Voor mij is ze een kandidate voor de top vijf.”

• Aniek van Alphen

Leeftijd: 23

Ploeg: Team 777

WK-palmares elite: /

Zeges dit seizoen: 3

Oordeel De Boer : “Aniek won in december in Essen en Boom, maar haar conditiepiek van toen, heeft ze nu niet meer. Net als Puck is ze technisch aangelegd en durft ze ook over de balken springen. Ook haar bochtentechniek is top, waardoor ze veel energie bespaart. Ik verwacht haar in de top tien, op een goeie dag kan de top vijf ook.”

• Denise Betsema

Leeftijd: 30

Ploeg: Pauwels Sauzen - Bingoal

WK-palmares elite: 2019: 4de, 2021: 3de

Zeges dit seizoen: 2

Oordeel De Boer: “Denise had tot december echt een topseizoen, maar kende rond kerst een dip. Dankzij een rustperiode is ze terug beter. Ze is kandidaat voor top vijf, maar het speelt niet in haar voordeel als het een droge en tactische koers wordt. Denise houdt niet van gedrum.”

