Laurens Sweeck wint de Jaarmarktcross van Niel na duel met Lars van der Haar

Laurens Sweeck had de Jaarmarktcross in 2020 al eens gewonnen en voelde zich ook nu in z'n sas in Niel. In de derde ronde leek hij na een uitstekende passage door de zandstrook aan een lange solo te beginnen, maar kersvers Europees kampioen Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar legden zich daar niet zomaar bij neer. Eli Iserbyt kreeg onderweg af te rekenen met een zadelprobleem en zou nooit in aanmerking komen voor de zege.

In de op twee na laatste ronde kwam Van der Haar na een mindere zandstrook van Sweeck aansluiten in de spits van de koers. Vanthourenhout slaagde daar niet in, we kregen dus een duel om de zege. Al snel werd duidelijk dat de laatste passage door het zand zou beslissen over winst en verlies. Van der Haar moest toekijken hoe Sweeck er als eerste aan begon en moest ook nog eens voet aan grond zetten, waardoor de zege gaan vliegen was. Sweeck won zo voor de tweede keer in Niel en nam zo de leiding in het Superprestige-klassement over van Iserbyt, die vierde werd.