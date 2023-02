Laurens Sweeck sluit seizoen af met zege in Oostmalle

VELDRIJDEN Onze columnist gelooft op WK niet in de ‘hand van Adrie Van der Poel’: “Je kunt geen parcours voor Mathieu tekenen dat ook Wout niet ligt”

Winst voor Van Aert in Hamme. Een zege voor Van der Poel in Besançon. De ‘Grote Twee’ zijn klaar voor het WK veldrijden. Het parcours in Hoogerheide is mee uitgetekend door Adrie - vader van Mathieu. Kan dat wel? Onze columnist Niels Albert ziet er geen graten in. “Volgens mij neemt Wout ook probleemloos een balk van 40 centimeter” Wat beslist dan wel over winst of verlies?