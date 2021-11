Laurens Sweeck maakt in afwezigheid van andere toppers zijn favorietenrol waar in Leuven

VeldrijdenLaurens Sweeck heeft voor het tweede jaar op rij de Ethias Cross in Leuven gewonnen. De Belgische kampioen van 2020 in Antwerpen was de enige grote naam aan de start. Tom Meeusen reed zich met een tweede plaats nog eens in de kijker, Felipe Orts werd derde.

Door de Wereldbekermanche van Tabor kozen heel wat toppers in het veld om de cross in Leuven te laten schieten. Toon Aerts, Eli Iserbyt en Quinten Hermans gaven de voorkeur om rustig naar Tsjechië te trekken. En zo bleef Laurens Sweeck van het pakketje beteren haast in z’n eentje over in Leuven.

Sweeck had de Wereldbekers in de VS laten schieten en heeft dus geen klassement te verdedigen in Tabor. Als topfavoriet nam hij meteen zijn verantwoordelijkheid. Sweeck verscheen aan het eind van de eerste ronde aan het front en nam het tempo in handen. De rest volgde met Orts, Baestaens, Soete en Meeusen op een lint.

Toen Orts met een mechanisch mankement voor oponthoud zorgde, achtte Sweeck z’n moment gekomen. De veldrijder van Sauzen Pauwels-Bingoal stampte zichzelf snel een voorsprong van 15 seconden bijeen op het zware parcrous in Heverlee. Alarmfase rood bij de tegenstand.

Het gat op Sweeck zou desondanks alleen maar vergroten. Halverwege had hij een kleine halve minuut vast, dat terwijl Orts zich in de achtergrond ‘the best of the rest’ toonde. De Spaanse kampioen gooide achtereenvolgens ploegmaats Baestaens en Soete uit het wiel.

Enkel Meeusen, die zich nog eens in de kijker reed, kon het wiel van Orts houden. De twee vochten een verbeten strijd uit om de tweede plaats, waarbij vooral de Spanjaard met z'n krachten woekerde. Meeusen profiteerde in de slotronde. Al stond dat natuurlijk allemaal in de schaduw van winnaar Sweeck.

Kay wint bij vrouwen

Anne Kay heeft de Ethias Cross in Leuven bij de vrouwen naar haar hand gezet. De 22-jarige Britse haalde het na een solo die ze al in de openingsronde opzette. Ellen Van Loy werd tweede voor Laura Verdonschot, die op haar beurt de Britse Amira Mellor van het podium hield. Karen Verhestraeten maakte de top vijf vol.

Eerder op de dag was Robbe Dhondt de sterkste bij de junioren. Hij soleerde naar de zege. In de sprint voor de dichtste ereplaats was Ferre Urkens sneller dan Wies Nuyens.

