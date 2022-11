Laurens Sweeck brult als een leeuw in de Beekse Bergen, Van der Haar en Vanthourenhout mee op het podium na sprint met vijf

Beelden tonen hoe veldrij­ders zittend naar beneden glijden op onberijd­baar EK-par­cours

De veldritwereld is gewaarschuwd: het EK-parcours ligt er bijzonder verraderlijk bij. Op beelden is te zien hoe het modderbad in Namen mogelijk nóg glibberiger is dan ooit tevoren. Op sommige stukken lijkt zittend naar beneden glijden zelfs de enige optie. Dat is ook Lucinda Brand niet ontgaan. De Nederlandse moet door een handblessure passen voor het EK, maar dat lijkt haar weinig te kunnen deren. Op Instagram deelt ze een video waarbij ze hartelijk lacht met de vele glij- en valpartijen van haar collega’s tijdens de verkenning. Bekijk de video hierboven.

