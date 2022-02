Lars Van der Haar oppermachtig in Gavere, Iserbyt wint de Superprestige

In Gavere werd vandaag de Superprestige beslist. Een klassieker in het veldrijden die atypisch in februari plaatsvond. Eli Iserbyt verdedigde in het klassement een voorsprong van vier punten op Toon Aerts. De renner van de Baloise Trek Lions wou zich niet bij de zaak neerleggen en nam de kopstart, maar in de eerste ronden raakte niemand echt weg. Het was Europees kampioen Lars van der Haar die duidelijk een goede dag had en als eerste een noemenswaardige aanval uit de benen schudde.