Lars van der Haar aast op goud tijdens WK veldrijden: “Ik heb niet het gevoel dat ik kan verliezen”

Veldrijden Fien Maddens, de sterke vrouw achter Eli Iserbyt: “Bij een sporter moet het snel gaan: na anderhalve maand woonden we samen”

Eén etentje en één keer blijven slapen, en het was geklonken. Eli Iserbyt (24) won de hoofdprijs: een lief, een kok, een manager, een steun, een toeverlaat. Alles voor de prijs van één. Fien Maddens (23) praat heerlijk vrijuit: over leven met een topatleet, over druk op het WK, over kritiek die kwetst. “Ik heb een olifantenvel nodig, maar dat heb ik niet.”

8:23