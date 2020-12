Lars Boom won 10 jaar geleden epische cross in Heusden-Zolder en blikt vooruit: “Niemand kent limieten van Wout en Mathieu”

Tweede kerstdag, dat betekent Gouden Cross in Heusden-Zolder. Voor een van de strafste edities ooit gaan we tien jaar terug in de tijd. Lars Boom, ex-wereldkampioen en winnaar van een episch duel in 2010, blikt terug en haalt de loftrompet boven voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar ook voor Tom Pidcock. “Hij kan hun grote uitdager worden.”

Flashback naar 26 december 2010. Exact tien jaar geleden genoten we van witte kerstdagen én een van de meest epische edities van de GP Eric De Vlaeminck. Sneeuw, ijs, glijdpartijen en een fantastisch duel tussen twee tenoren: de cross in Heusden-Zolder had het allemaal. “Ik heb geweldige herinneringen aan die dag. Heusden-Zolder was destijds een heel speciale cross voor mij.” Aan het woord: winnaar Lars Boom, ex-wereld- en zesvoudig Nederlands kampioen in het veld. “Destijds lag mijn focus al grotendeels op het wegwielrennen. Maar ondanks mijn weinige crossritme, slechte startpositie en kettingproblemen in het begin ben ik telkens teruggekeerd. Door de sneeuw werd het een vrij technisch parcours. Ik heb mijn krachten op het juiste moment gebruikt en dat heeft me de overwinning opgeleverd na een mooi duel met Niels Albert. Bovendien had ik toen net mijn vrouw leren kennen en kwam zij voor het eerst kijken naar een race. Dat in combinatie met een zege zonder echt crossritme: prachtig.”

Volledig scherm Lars Boom met Niels Albert in zijn kielzog tijdens de cross in Heusden-Zolder tien jaar geleden. © BELGA

Meteen domineren in het veld ondanks dat de prioriteit bij de weg ligt,zo kennen we tien jaar later nog een Nederlander. “Maar Mathieu (Van der Poel, red.) is nog een niveau hoger”, lacht Boom. “Als ik nu terugkijk, heb ik wel spijt dat ik niet ben blijven crossen bij mijn overstap naar de weg.” Boom reed destijds bij Rabobank en moest kiezen tussen het veld en de weg, een combinatie was niet mogelijk. “Jammer, want veldrijden heeft me ook verder gebracht als wegrenner. Zonder een tiental crossen per winter begin je anders aan het wegseizoen en neemt je felheid op een gegeven moment af.”

Limieten

Blijven combineren, is dus Booms advies voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Dat cross vroeger hun ‘core business’ was, maakt dat Mathieu en Wout vandaag heel exclusieve renners zijn. Ik zag hen voor het eerst aan het werk bij de junioren in Koksijde. Uiteraard werden ze nummer één en twee. Toen al zag je dat Mathieu en Wout - als ze goed begeleid werden en bleven werken - grote kampioenen zouden blijven.”

Volledig scherm Van der Poel en Van Aert in Namen. © Photo News

“Ze hebben doorheen de jaren - naast hun talent en techniek - ook een enorm duurvermogen ontwikkeld. Als ze blijven zorgen voor voldoende intensiteit in hun programma, gaan ze de combinatie weg-veld makkelijk aan blijven kunnen. En maar graag ook: het is prachtig om hun prestaties te zien op televisie. Daar zie ik Wout en Mathieu tenminste. Toen ik de voorbije jaren nog eens sporadisch een cross meereed, zag ik ze enkel bij de start (lacht).”

Dat geldt niet alleen voor Boom, maar ook voor het grootste deel van het crosspeloton vandaag. Zelfs Europees kampioen Eli Iserbyt, Belgisch kampioen Laurens Sweeck en Toon Aerts staan vaak in de schaduw. “Zij komen gewoon een tandje vermogen tekort”, aldus Boom. “Op technische omlopen kan iemand als Iserbyt nog wel volgen, maar als het op kracht aankomt, moet hij passen. Dat geldt voor alle andere jongens ook. Zij doen het daarom niet slecht, er steken er gewoon twee bovenuit. En niemand kent hun limieten. Ze hebben die vooral zelf in de hand op basis van de koersen die ze rijden en wanneer ze rustperiodes inlassen. Die worden heel belangrijk. Als ze daar een goed evenwicht in vinden, zullen ze nog lang alles blijven winnen. Zowel op de weg als in het veld.”

Volledig scherm Eli Iserbyt achtervolgt Mathieu van der Poel in Antwerpen. © Photo News

‘Next big thing’

Geen concurrentie in eigen land, maar wel uit Engeland? Tom Pidcock (21) presenteert zichzelf zowel in het veld als op de weg als ‘the next big thing’ van de koers. Ook Lars Boom is onder de indruk. “Pidcock is een stuk lichter dan Wout en Mathieu en zal door Ineos wellicht in grote rondes uitgespeeld worden. Maar dat zal hem niet beletten om ook te domineren in het veld. Ik hoop voor hem dat het er even hard uitkomt als bij Wout en Mathieu, dan kan hij de komende jaren hun grote uitdager worden.”

Misschien vandaag al. Op het technische parcours in Heusden-Zolder kan iemand als Pidcock zich alleszins helemaal uitleven. “Toch ga ik voor Mathieu als winnaar. En ik kies voor de verrassing met Lars van der Haar als tweede en Toon Aerts als derde”, aldus Boom. Genoteerd. Doe jij beter met jouw Gouden Cross-ploeg?

Volledig scherm Tom Pidcock, de enige grote uitdager van Van der Poel en Van Aert? © Photo News