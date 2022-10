KOERS KORT. Lucinda Brand voor onbepaalde tijd buiten strijd - Muur van Geraardsbergen ook komende jaren niet in de Ronde

Lucinda Brand voor onbepaalde tijd buiten strijd

Lucinda Brand is vandaag ten val gekomen bij de verkenning van het parcours in het Tsjechische Tabor, de derde Wereldbekermanche van het seizoen. Dat nieuws maakte haar ploeg Baloise Trek Lions bekend op Twitter. De Nederlandse heeft haar rechter middenhandsbeentje gebroken en zal voor onbekende tijd out zijn.

Muur van Geraardsbergen ook komende jaren niet in de Ronde

Naast de Wereldbeker en Superprestige veldrijden organiseert Tomas Van Den Spiegel met Flanders Classics ook veel Vlaamse klassiekers op de weg, waaronder de Ronde van Vlaanderen. In het parcours van 2023 zal opnieuw geen plaats zijn voor de Muur van Geraardsbergen. “Wij willen een koers waarin de beste renner kan winnen. Als we de Muur in de finale leggen, zoals ooit het geval was, riskeer je het scenario van de Omloop 2021, toen een groep van vijftig renners voor de zege sprintte omdat het stuk tussen Brakel en Geraardsbergen niet voldoende zwaar is. We hebben de Muur geprobeerd op 100 kilometer van de streep, maar niemand was daar echt blij mee. Zeg nooit nooit, maar tot op vandaag zijn er geen plannen om de Muur de komende jaren opnieuw in het parcours van de Ronde van Vlaanderen op te nemen.” (BVDC)

Intermarché-Wanty-Gobert wordt Intermarché-Circus-Wanty

Circus wordt volgend seizoen opnieuw naamsponsor bij WorldTeam Intermarché. Dat werd vrijdagavond op een gala in Charleroi in aanwezigheid van Waals minister-president Elio Di Rupo en Waals minister van Sport Valérie Glatigny bekendgemaakt. Het gokbedrijf van de Waalse investeringsgroep Ardent vervangt bouwbedrijf Groupe Gobert. Intermarché-Wanty-Gobert wordt zo Intermarché-Circus-Wanty.

In 2020, een jaar voordat het team tot de WorldTour toetrad, was Circus al eens naamsponsor. De ploeg heette toen Circus-Wanty-Gobert.

Het team had nog nieuws. In 2023 komt er een continentaal opleidingsteam van Intermarché. Kevin Van Melsen, die na het voorbije seizoen de fiets aan de haak hing, krijgt daar als sportdirecteur de sportieve leiding over. Hij krijgt vijftien jonge, voornamelijk Waalse en Belgische, maar ook internationale talenten onder zijn hoede. Ook bij het opleidingsteam wordt Circus naamsponsor.

Volledig scherm © Photo News

Lotto-Soudal promoveert Kurt Van de Wouwer tot sportief manager

Lotto-Soudal, volgend jaar Lotto Dstny, heeft bekendgemaakt dat Kurt Van de Wouwer per direct de nieuwe sportief manager van het team wordt. De 51-jarige Kempenaar was de voorbije jaren manager van het Lotto Development en Ladies Team. De ploeg blijft intussen zoeken naar een nieuwe CEO, als opvolger van John Lelangue. Die neemt op 31 december afscheid van het team.

“Ik ben heel trots dat ik deze stap kan zetten”, aldus Kurt Van de Wouwer. “Deze ploeg betekent alles voor mij, na al die jaren dat ik hier als renner, sportdirecteur en manager van het Development Team en Ladies Team heb gewerkt. De Lotto-wielerploegen spelen een cruciale rol in het Belgische en mondiale wielrennen. De huidige selectie herbergt heel veel jong talent, aangevuld met een aantal internationale toppers vol ambitie. Ik geloof volop in de toekomst van wat volgend jaar Lotto Dstny zal heten en kijk ernaar uit om daar in mijn nieuwe rol mee vorm aan te geven.”

Iljo Keisse rijdt laatste zesdaagse aan de zijde van Jasper De Buyst

Iljo Keisse rijdt volgende maand in Gent de laatste zesdaagse in zijn carrière en hij zal dat doen aan de zijde van Jasper De Buyst. Dat maakte organisator Golazo vrijdag bekend. De 39-jarige Gentenaar gaat in de honderdste editie van de Zesdaagse van Gent (15-20 november) nog voluit voor een achtste eindzege.

Keisse won de Gentse Zesdaagse eerder in 2005 (met Matthew Gilmore), 2007 (met Robert Bartko), 2008 (met Robert Bartko), 2010 (met Peter Schep), 2012 (met Glenn O’Shea), 2015 (met Michael Morkov) en 2018 (met Elia Viviani).

De Buyst was twee maal eerder de beste in ‘t Kuipke. Hij haalde het in 2013 (met Leif Lampater) en 2014 (met Kenny De Ketele).

Vorig jaar pakte De Buyst, aan de zijde van Roger Kluge, de tweede plaats. De Duitser zal dit jaar een duo vormen met zijn landgenoot Theo Reinhardt. Kluge en Reinhardt zijn de regerende Europese kampioenen ploegkoers. De namen van de andere deelnemende duo’s in Gent worden in de loop van de komende weken bekend gemaakt.

Vier dagen na de Zesdaagse van Gent neemt Iljo Keisse afscheid van de fiets tijdens een speciale gala-avond in het Gentse Kuipke. Hij rijdt er samen met toppers als werelduurrecordhouder Filippo Ganna, Mark Cavendish, Michael Morkov, Fabio Van den Bossche en opnieuw Jasper De Buyst.

Volledig scherm Jasper De Buyst met Iljo Keisse © Photo News

Luis Léon Sanchez ruilt Bahrain-Victorious opnieuw in voor Astana

Luis Léon Sanchez keert na een jaartje Bahrain-Victorious terug naar Astana. Beide ploegen maakten de transfer van de 38-jarige Spanjaard bekend. Sanchez kwam eerder van 2015 tot 2021 voor de Kazachse WorldTour-formatie uit. Hij ondertekende er een contract voor één seizoen.

“Ik ben ongelooflijk blij terug te keren naar Astana, in feite mijn thuis”, zei Sanchez in een persbericht van zijn nieuwe team. “Het gevoel is heel goed. De motivatie is enorm. Ik wil Alexander Vinokourov en het hele management danken voor deze kans. Vorig jaar moesten we afscheid nemen, maar ik heb dit seizoen zo productief mogelijk ingevuld. Ik heb hard gewerkt, nieuwe ervaring opgedaan en geprobeerd me professioneel te verbeteren.”

Tijdens zijn vorige passage bij Astana won hij onder meer etappes in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Zwitserland. Hij won de Ronde van Murcia twee maal en werd Spaans kampioen op de weg. Sanchez zegevierde ook in de wegrit op de Europese Spelen in Bakoe.

Het voorbije jaar reed hij voor Bahrain naar een dertiende plaats in de eindstand van de Tour. In de Vuelta werd hij zestiende.

Eerder in zijn carrière reed Sanchez voor Liberty Seguros, Caisse d’Epargne, Rabobank en Caja Rural. Op zijn palmares prijken onder meer nog vier etappezeges in de Tour de France, twee overwinningen in de Clasica San Sebastian, vier Spaanse titels in het tijdrijden en de eindzege in Parijs-Nice.

Volledig scherm Luis Leon Sanchez © Photo News

Hermans wint meteen in Ardooie

Quinten Hermans (27) heeft zijn rentree in het veld niet gemist. Onze landgenoot van Tormans was in zijn eerste veldrit meteen de beste in de Kermiscross van Ardooie. Hermans ging er halfweg de cross vandoor en kwam met ruime voorsprong alleen over de finish. De Spanjaard Felipe Orts werd tweede, Laurens Sweeck derde. Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout waren niet van de partij.

Honoré vertrekt bij Quick.Step en tekent bij EF

Mikkel Honoré (25) koerst volgend seizoen voor EF Education-EasyPost. De Deen had nog een contract voor één seizoen bij Quick.Step, maar die verbintenis werd in onderling overleg ontbonden. Bij de ploeg van Jonathan Vaughters wil hij vaker voor eigen succes gaan. Honoré belandde in 2018 als stagiair bij ‘The Wolfpack’ en groeide sindsdien uit tot een betrouwbare pion in de (klim)klassiekers. Vorig jaar won hij nog een etappe in de Ronde van het Baskenland en de Italiaanse Wielerweek. Dit seizoen werd hij onder meer zesde in de Grote Prijs van Québec.

Gaviria tekent contract voor één jaar bij Movistar

Fernando Gaviria heeft een contract voor één jaar bij Movistar getekend. De Colombiaanse sprinter komt over van UAE Emirates, waar hij einde contract was. “Ik sluit aan bij een zeer prestigieuze ploeg, die tot nu toe erg gericht was op klimmers”, vertelt de 28-jarige Gaviria. “Het vertrouwen in mij als sprinter geeft mij extra motivatie om een ploeg van deze omvang te vertegenwoordigen. Het is een team met een grote geschiedenis, waar veel belangrijke renners hebben gereden.”

Guerreiro ruilt EF Education-EasyPost voor Movistar

De Portugees Ruben Guerreiro stapt van EF Eduction-EasyPost over naar Movistar. Hij ondertekende bij de Spaanse wielerploeg een contract voor drie seizoenen. De 28-jarige Guerreiro won in juni de Mont Ventoux Dénivelé Challenge voor zijn Colombiaanse teamgenoot Esteban Chaves. Hij werd ook zevende in de Waalse Pijl en haalde top tien-noteringen in de eindstanden van de Dauphiné (9e), Ronde van Burgos (6e) en Ronde van Duitsland (3e). In 2020 won de Portugees een etappe en de bergtrui in de Ronde van Italië.

Volledig scherm © Photo News

Evenepoel wint ook Flandrien

Naast de Kristallen Fiets won Remco Evenepoel ook de Flandrien. Hij kreeg 72 punten meer dan Wout van Aert. Arnaud De Lie werd derde. Lotte Kopecky is voor de derde keer op rij Flandrienne van het Jaar. Ze komt zo naast recordhoudsters Grace Verbeke en Jolien D’hoore. Alec Segaert werd op het gala in Brugge verkozen tot Belofte van het Jaar en Ilan Van Wilder mag zich de beste ploegmaat van afgelopen seizoen noemen. De Internationale Flandrien(ne), de prijs voor de beste buitenlanders, ging naar Tadej Pogacar en Annemiek van Vleuten.

Preben Van Hecke wordt ploegleider bij Alpecin-Deceuninck

Preben Van Hecke (40) wordt ploegleider bij Alpecin-Deceuninck. Dat heeft de formatie van onder meer Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen bekendgemaakt. “Na een profcarrière van 16 jaar werd ik dit jaar sportdirecteur en dat verliep goed”, zo reageert de oud-renner, die in 2015 Belgisch kampioen op de weg werd. “Dat ik na amper één jaar de stap kan zetten naar een topteam, charmeert me enorm. Met mijn jaren ervaring in het peloton hoop ik bij te dragen aan het sterke collectief dat Alpecin-Deceuninck al is.”

Dit seizoen was de Oost-Vlaming aan de slag bij het continentale Minerva Cycling Team.

Geen Iserbyt en Vanthourenhout in Ardooie

Met negen zeges op tien tv-crossen (Kruibeke, Beringen, Meulebeke, Waterloo en Fayetteville) kent Pauwels Sauzen - Bingoal van ploegmanager Jurgen Mettepenningen een uitstekende seizoensstart. Eli Iserbyt (3), Michael Vanthourenhout (2) en Fem van Empel (4) rijgen de zeges aan elkaar, maar hun volgende optreden wordt pas zondag in Tabor voor de derde wereldbekermanche van het seizoen.

Het trio past voor de Jaarmarktcross van Ardooie op donderdag - nochtans een klassieker in zijn genre. “Een mooie cross, maar we kunnen onze toppers niet overal laten starten. Eli zal deze winter zo’n veertig crossen rijden. Als we willen dat hij in februari nog presteert, moet hij nu soms wat rust nemen. Gezien de jetlag na de vlucht van Amerika naar België vonden we het raadzaam dat hij Ardooie overslaat en focust op Tabor. Dat geldt ook voor Michael, Fem en Denise Betsema”, aldus Mettepenningen.

Wel aan de start in Ardooie: Laurens Sweeck, Jens Adams, Daan Soete en Shirin van Anrooij plus Zoe Bäckstedt bij de dames. (BVDC)

Volledig scherm Iserbyt. © Photo News

Jens Reynders verhuist naar Israel - Premier Tech

Jens Reynders (24) verlaat na twee seizoenen Sport Vlaanderen - Baloise en zet zijn wielercarrière verder bij Israel - Premier Tech. Hij ondertekende er een contract voor een seizoen.

Volgens teammanager Rik Verbrugghe is Reynders, die nog geen profzege behaalde, een “vastberaden en harde werker die in zijn eerste twee profjaren stelselmatig vooruitgang heeft gemaakt”. De renner zal worden ingeschakeld in de kern voor de klassiekers om er steun te verlenen aan de kopmannen.

Reynders wordt bij IPT teamgenoot van onder meer Ben Hermans, Dylan Teuns, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke. Van die laatste hoopt Reynders veel te leren. “Ik kan veel oppikken van iemand als Sep Vanmarcke. Hij kan mij de trucjes in de klassiekers aanleren want daarin wil ik op lange termijn ook goed zijn.”

