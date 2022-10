KOERS KORT. Evenepoel en Kopecky ook Flandrien(ne) van het Jaar - Preben Van Hecke wordt ploegleider bij Alpecin-Deceuninck

Evenepoel wint ook Flandrien

Naast de Kristallen Fiets won Remco Evenepoel ook de Flandrien. Hij kreeg 72 punten meer dan Wout van Aert. Arnaud De Lie werd derde. Lotte Kopecky is voor de derde keer op rij Flandrienne van het Jaar. Ze komt zo naast recordhoudsters Grace Verbeke en Jolien D’hoore. Alec Segaert werd op het gala in Brugge verkozen tot Belofte van het Jaar en Ilan Van Wilder mag zich de beste ploegmaat van afgelopen seizoen noemen. De Internationale Flandrien(ne), de prijs voor de beste buitenlanders, ging naar Tadej Pogacar en Annemiek van Vleuten.

Preben Van Hecke wordt ploegleider bij Alpecin-Deceuninck

Preben Van Hecke (40) wordt ploegleider bij Alpecin-Deceuninck. Dat heeft de formatie van onder meer Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen bekendgemaakt. “Na een profcarrière van 16 jaar werd ik dit jaar sportdirecteur en dat verliep goed”, zo reageert de oud-renner, die in 2015 Belgisch kampioen op de weg werd. “Dat ik na amper één jaar de stap kan zetten naar een topteam, charmeert me enorm. Met mijn jaren ervaring in het peloton hoop ik bij te dragen aan het sterke collectief dat Alpecin-Deceuninck al is.”

Dit seizoen was de Oost-Vlaming aan de slag bij het continentale Minerva Cycling Team.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen Iserbyt en Vanthourenhout in Ardooie

Met negen zeges op tien tv-crossen (Kruibeke, Beringen, Meulebeke, Waterloo en Fayetteville) kent Pauwels Sauzen - Bingoal van ploegmanager Jurgen Mettepenningen een uitstekende seizoensstart. Eli Iserbyt (3), Michael Vanthourenhout (2) en Fem van Empel (4) rijgen de zeges aan elkaar, maar hun volgende optreden wordt pas zondag in Tabor voor de derde wereldbekermanche van het seizoen.

Het trio past voor de Jaarmarktcross van Ardooie op donderdag - nochtans een klassieker in zijn genre. “Een mooie cross, maar we kunnen onze toppers niet overal laten starten. Eli zal deze winter zo’n veertig crossen rijden. Als we willen dat hij in februari nog presteert, moet hij nu soms wat rust nemen. Gezien de jetlag na de vlucht van Amerika naar België vonden we het raadzaam dat hij Ardooie overslaat en focust op Tabor. Dat geldt ook voor Michael, Fem en Denise Betsema”, aldus Mettepenningen.

Wel aan de start in Ardooie: Laurens Sweeck, Jens Adams, Daan Soete en Shirin van Anrooij plus Zoe Bäckstedt bij de dames. (BVDC)

Volledig scherm Iserbyt. © Photo News

Jens Reynders verhuist naar Israel - Premier Tech

Jens Reynders (24) verlaat na twee seizoenen Sport Vlaanderen - Baloise en zet zijn wielercarrière verder bij Israel - Premier Tech. Hij ondertekende er een contract voor een seizoen.

Volgens teammanager Rik Verbrugghe is Reynders, die nog geen profzege behaalde, een “vastberaden en harde werker die in zijn eerste twee profjaren stelselmatig vooruitgang heeft gemaakt”. De renner zal worden ingeschakeld in de kern voor de klassiekers om er steun te verlenen aan de kopmannen.

Reynders wordt bij IPT teamgenoot van onder meer Ben Hermans, Dylan Teuns, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke. Van die laatste hoopt Reynders veel te leren. “Ik kan veel oppikken van iemand als Sep Vanmarcke. Hij kan mij de trucjes in de klassiekers aanleren want daarin wil ik op lange termijn ook goed zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.