KIJK. Na twee nieuwe incidenten in Otegem zit het pas echt scheef tussen Vanthourenhout en Sweeck: “Dit is heel zielig”

Veldrijden Case closed na de fietswisseldiscussie op het BK veldrijden? Vergeet het. Na Otegem zit het pas echt scheef tussen Michael Vanthourenhout (29) en Laurens Sweeck (29). Twee nieuwe incidenten in ‘de post’ drijven het conflict op de spits. “Dit is zielig.”

KIJK. De twee incidenten in de materiaalpost (beelden Focus-WTV)

Klein koersje? Feestje voor de nieuwe Belgische kampioen? Niet deze keer. Het is dat de cross in Otegem enkel op de West-Vlaamse regionale zender Focus-WTV te zien was, anders was de commotie nu nog een ferm stuk groter. Michael Vanthourenhout had voor de wedstrijd nochtans zijn best gedaan om de boel te sussen: hij had zondag nog “een mooi gesprek” gehad met Sweeck tijdens de dopingcontrole, zei hij. “Niet over het incident, wel over het gewone leven.” Wat hem betrof, kon de zaak gesloten worden.

Volledig scherm Vanthourenhout en Sweeck voor de start in Otegem. © BELGA

Dat was zonder Sweeck gerekend. “Een goed gesprek? Daar was ik niet bij dan. Er is gesproken, maar niet over de cross.”

Dat was nochtans nodig. Sweeck bleef erbij dat hij op het BK twee keer “moedwillig” werd gehinderd door een mecanicien van Vanthourenhout toen hij van fiets wisselde. “Mijn standpunt is niet veranderd”, zei hij. “Maar er zal niemand de ballen hebben om het om te keren. Dat is ook het punt niet: ik moet zo geen trui krijgen, maar het mag wel gezegd worden wat er gebeurd is.”

KIJK. Sweeck gisteren na BK: “Zo zou ik geen Belgisch kampioen willen worden”

In de wedstrijd werd de ruzie naar een nieuw hoogtepunt gestuwd. In de derde ronde gingen Sweeck en Vanthourenhout samen naar de materiaalpost. Sweeck maakte zich breed waardoor zijn collega gedwongen werd de post binnen te rijden, anders was hij tegen een paaltje aangereden. Sweeck: “Ik kwam wat rap de bocht uit. Ik kon nog net de post ontwijken, maar Michael moest daardoor wel binnenrijden. Meer was er niet aan, denk ik.”

Toch wel. De wissel was niet gepland en daardoor was er geen fiets klaar voor Vanthourenhout. Daar stond de kampioen plots vijf seconden te niksen. Sweeck: “Echt? Geen fiets? Dan zijn ze weer in de fout gegaan, de mechaniekers.”

Volledig scherm Het incident aan de materiaalpost. © Focus-WTV

Pirouette

Vanaf dan werd de toon echt giftig. Sportief was de strijd gereden - Sweeck die duidelijk de sterkste was maakte van het moment gebruik om definitief een kloof te slaan, Vanthourenhout, niet in beste doen, zakte in de ijskoude regen weg naar de negende plaats. Maar verbaal ging het conflict verder. Vanthourenhout: “Ik vind het zielig hoe hij erover doet. Het schijnt dat Laurens in de laatste ronde nog eens is rondgedraaid met zijn fiets in de post. Zoals hij zondag zogezegd door mijn fiets moest doen, heeft hij nu een toertje gemaakt voor mijn mechaniekers. Heel zielig.”

Volledig scherm De pirouette van Sweeck. © Focus-WTV

Klopt, Sweeck maakte inderdaad nog een pirouette. Lekker uitdagend. Vanthourenhout: “Als hij zo verder wil, is dat goed voor hem. Voor mij is het hoofdstuk afgesloten - het is goed zo. Dat het blijkbaar heel diep zit? Het kan bij hem heel diep zitten. Voor mij is het gepasseerd, ik kan de tijd niet terugdraaien. Erover praten? Neen. Ik vertrek dinsdagmorgen naar Spanje en dan ben ik in mijn eigen wereld. Wat hij doet, maakt me niet uit. Ik leid mijn eigen leven.”

KIJK. Vanthourenhout, al wat gekalmeerd bij VTM Nieuws: “Ik wil er geen woorden aan vuilmaken”

Ook Sweeck heeft niet veel zin in een verzoening. “De plooien glad strijken? Goh ja, die dingen zijn gebeurd en zullen niet meer omgekeerd worden. In die zin zullen de plooien er altijd zijn.”

KIJK. Sweeck: “De plooien zullen er altijd zijn”