KIJK LIVE. Mathieu van der Poel ploetert solo in Essen, Sweeck rijdt lek en moet Hermans laten gaan

Veldrijden Bondscoach neemt ‘toilet seat’: Cant kan mee met privé­vlucht naar Tabor

27 november Er is een oplossing om Sanne Cant (30) zaterdagavond op een vlotte manier in Tabor te krijgen na de cross in Kortrijk. Bondscoach Sven Vanthourenhout staat zijn zitje op de privévlucht naar Tsjechië af aan de Kempense.