KIJK LIVE ETHIAS CROSS. Wout van Aert bezig aan lange solo in Essen, blijft hij foutloos in de modder?

VeldrijdenNieuwe manche van de Ethias Cross vandaag, in Essen. Wout van Aert is de uitgesproken topfavoriet, zeker na zijn kabinetstukje in Boom. De Belgische kampioen hoeft bovendien geen rekening te houden met Iserbyt en co. De renners van Pauwels Sauzen Bingoal mikken dit weekend enkel op de wereldbekerveldrit in Val di Sole en de Trek Baloise Lions zijn op stage. Alle ogen op Van Aert dus. U kunt de wedstrijd bekijken op deze pagina of bij VTM.