KIJK LIVE. Aerts solo op weg naar de zege in Ethias Cross in Beringen

Veldrijden Toon Aerts soleert naar zege in Ethias Cross in Kruibeke, Thibau Nys knap vijfde

3 oktober Toon Aerts heeft in Kruibeke de tweede manche van de Ethias Cross-reeks gewonnen. De kopman van Telenet Fidea Lions reed in de voorlaatste ronde weg van zijn laatste medevluchter, Laurens Sweeck. Eli Iserbyt mocht als derde mee op het podium, de 17-jarige Thibau Nys reed naar een knappe vijfde plaats. Aerts reageerde tevreden na zijn overwinning: “Het was lastig. Niet enkel fysiek, maar ook mentaal.”