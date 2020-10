KIJK LIVE. Aerts gooit Iserbyt overboord met snedige versnelling

Veldrijden Van Aert over verdwijnen startgel­den: “Gaat het echt zo slecht in de cross als organisato­ren willen laten uitschij­nen?”

10 juli Wout van Aert (25) bereidt zich momenteel in het Franse skioord Tignes voor op een gebald en intensief wielerseizoen. De drievoudige wereldkampioen veldrijden is er op hoogtestage met z'n ploeg Jumbo-Visma. In een interview met Wielerflits praat Van Aert over het verdwijnen van de startgelden en zijn aankomend vaderschap. “De veldritfans zullen me wellicht toch eens een cross moeten missen.”