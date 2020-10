KIJK LIVE. Aerts en Iserbyt scheuren zich los in Ethias Cross Beringen, Soete pikt aan

Veldrijden Ook geen Wereldbe­ker in Zonhoven, UCI herschikt kalender om vijf overgeble­ven manches nieuwe plaats te geven

15 oktober Geen Wereldbekercross in Zonhoven dit jaar. De veldrit die normaal op zondag 13 december zou worden verreden, slaat een jaartje over. De Wereldbeker veldrijden is ondertussen van 14 naar 5 veldritten gereduceerd. De UCI herschikte daarom de kalender.