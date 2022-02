Kersvers wereldkampioen Pidcock wil wel, maar komt niet naar Krawatencross in Lille

Na zijn wereldtitel veldrijden gekscheerde Tom Pidcock dat hij zondag in Lille graag zijn regenboogtrui zou willen showen voor hij aan zijn voorbereiding op het wegseizoen begint. De Brit is momenteel op citytrip in New York, maar landt zaterdagavond in België, om al zondagavond naar de Algarve in Portugal te vliegen voor een stage. Crossen in Lille is dus in principe mogelijk. De organisator van de Krawatencross deed een bod bij het management van Pidcock, maar kreeg nog geen antwoord.