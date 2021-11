Kersvers Europees kampioen Lars van der Haar: “Ik moest iets proberen om de Belgen te laten koersen tegen elkaar”

Veldrijden Van der Poel en Pidcock twijfelen niet en rijden tot nader order wél het WK veldrijden in Amerika

Wout van Aert twijfelt over zijn deelname aan het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Concurrenten Mathieu van der Poel en Tom Pidcock doen in principe wél een gooi naar de regenboogtrui. “Ik zie niet goed in waarom we dat zouden moeten laten vallen.”

