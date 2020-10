Kan het WK veldrijden doorgaan? "Annulatie is laatste scenario"

"Het is niet eenvoudig. In het twintigjarig bestaan van onze vzw heb ik dit nooit eerder meegemaakt. Maar we zijn druk bezig met alle scenario's in kaart te brengen en te verfijnen. En te kijken wat de beste oplossing is."

"Wij zijn volledig klaar om te organiseren. En dat wíllen we ook. Mocht het WK morgen plaatsvinden, kan dat perfect. Helaas ligt het niet langer in onze handen. Het wordt een politieke beslissing. De Vlaamse overheid, de veiligheidsraad en Stad Oostende zullen weldra moeten bepalen wat er mogelijk is wat betreft het aantal toeschouwers. Pas dan kunnen wij verder. We maken ons daarbij geen illusies. Een Vlaamse kermis zoals in 2007 in Hooglede-Gits (ook een organisatie van de vzw), waarbij we per dag 35.000 toeschouwers en 4.000 vips verwelkomen, zit er in de gegeven omstandigheden niet in. In die context hopen we wel op enige financiële compensatie vanuit de Vlaamse overheid en Stad Oostende. In het andere geval... wordt het alsnog moeilijk.”