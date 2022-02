“Je moet grote dommerik zijn om het te gebruiken”: veel vragen bij Toon Aerts en Baloise Trek Lions na positieve test op Letrozole Metabolite

Heeft Toon Aerts zijn toevlucht genomen tot doping? Die vraag schudt de veldritwereld vanavond wakker uit zijn winterslaap — het seizoen zit erop, iedereen maakte zich op voor vakantie. Voor Aerts worden het allesbehalve prettige weken. “Gisteren (maandag, red.) werd mijn wereld op zijn kop gezet”, laat hij weten in een persbericht. “Ik kreeg een brief van de UCI die geen enkele atleet wil krijgen in zijn carrière. Ik kreeg namelijk de melding dat er een afwijkend resultaat werd gevonden in mijn urinestaal dat werd afgenomen bij een controle buiten competitie bij mij thuis op 19 januari. Ik tast momenteel in het duister hoe dit is kunnen komen. In mijn urinestaal is het product Letrozole Metabolite gevonden. Een product waar ik tot gisteren nog nooit van had gehoord en ook niet weet hoe dit in mijn lichaam terecht is gekomen.”

Quote Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik al heel mijn carrière tegen enige vorm van doping ben en er altijd alles aan gedaan heb om een voorbeeld te zijn als atleet Toon Aerts

Het tijdstip is opmerkelijk, een kleine twee weken voor het WK, het product is dat nog veel meer. Letrozole Metabolite is een medicijn dat gebruikt wordt bij borstkanker. Het is specifiek bedoeld voor vrouwen die de menopauze voorbij zijn. Het staat op de verboden lijst en volgens een ingewijde “moet je een grote dommerik zijn om het te gebruiken: het is 14 dagen lang zichtbaar in de urine. Als je het gebruikt, ben je zo positief als wat”.

Dat laatste pleit eerder voor dan tegen Toon Aerts. Dit is geen product waarmee je gaat experimenteren, je valt gegarandeerd door de mand. Anderzijds: in het wielrennen zijn al gekkere dingen gebeurd. Letrozole Metabolite is in het verleden al opgedoken in het bodybuilding: het medicijn onderdrukt de aanmaak van vrouwelijk hormoon en mannen die anabolen gebruiken, nemen het in om de aangroei van borsten tegen te gaan. Een atleet kan er ook voordeel uit halen wanneer zijn eigen hormonenspiegel ontregeld is: als de testosteron laag staat, kan het medicijn de aanmaak ervan stimuleren.

Volledig scherm Toon Aerts. © Photo News

Vervuilde voedingssupplementen

Dat Aerts zijn onschuld uitschreeuwt, is de logische reactie. Hoe hij die denkt te bewijzen is een andere zaak. In zijn entourage valt te horen dat er gedacht wordt in de richting van verontreinigde voedingssupplementen. Zowat elke renner neemt extra vitaminen en voedingsstoffen in en in het verleden zijn al vaker contaminaties vastgesteld, vaak bij goedkopere producten. De bewijslast ligt dan wel bij de beschuldigde en de verontreiniging valt héél moeilijk aan te tonen. Baloise Trek Lions heeft er alvast voor gekozen om zijn renner te steunen. “We zijn door de UCI en door onze renner Toon Aerts zelf op de hoogte gebracht”, klinkt het. “We hebben Toon gehoord en geloven hem op zijn woord dat hij zelf geen producten heeft ingenomen die de substantie kunnen bevatten.”

Wat in het voordeel van Aerts spreekt, is zijn onberispelijke reputatie tot op heden. Daar verwijst hij zelf ook naar. “Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik al heel mijn carrière tegen enige vorm van doping ben en er altijd alles aan gedaan heb om een voorbeeld te zijn als atleet. Ik zal er dan ook alles aan doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren. In afwachting van de analyse van het B-staal en verdere onderzoeken zal ik geen commentaar geven.”

Ook bij de ploeg blijven de reacties beperkt. Ploegmanager Sven Nys verwijst expliciet naar het persbericht. “We wachten nu het B-staal af en eventuele verdere elementen die Toon kan verzamelen”, staat er te lezen. “We dragen Toon al jaren een warm hart toe en hopen met hem op snel en beter nieuws. Uit voorzorg en in overleg met Toon is beslist dat hij niet meer in actie komt en hij op non-actief staat tot er meer geweten is. We hanteren binnen Baloise Trek Lions een strikte nultolerantie op het vlak van dopinggebruik voor al onze renners. Dat zijn we als ploeg verplicht tegenover onszelf, de andere renners in het team en de wielerfans. De ploeg onthoudt zich van verder commentaar zolang de uitslag van het B-staal niet gekend is.”

Volledig scherm Baloise Trek Lions-manager Sven Nys en Toon Aerts op het WK in Fayetteville. © BELGA