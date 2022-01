Iserbyt roept op tot Belgische eenheid in Fayetteville: “Moeten leren uit EK, waar we tegen elkaar gereden hebben”

VeldrijdenEli Iserbyt (24) kan op beide oren slapen: onze landgenoot heeft de goeie vorm te pakken voor het WK veldrijden over een week. Dat bewees Iserbyt door vandaag in Hoogerheide zijn 14de zege van het seizoen te boeken. En nu op naar Fayetteville, waar Iserbyt hoopt dat de Belgen als één geheel voor de dag komen. “Bij het EK had ik het gevoel dat het merkenploeg tegen merkenploeg was.”

De race was spannend, de overwinning in Hoogerheide hard bevochten. Tot twee keer toe moest Eli Iserbyt zich een weg naar voor vechten. Eerst na een matige start, dan na een valpartij in ronde vier, nog voor half koers, die de Brit Tom Pidcock een vrijgeleide naar de zege leek te bieden. Iserbyt won desondanks. Met de hulp van zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout reed hij de kloof op Pidcock dicht. In de slotronde nam hij dan de maat van zijn goede Britse rivaal, zij het nipt. Pidcock zou het in de laatste meters ook nog tegen de Nederlander Lars van der Haar moeten afleggen.

“Mijn overwinning geeft vertrouwen”, zei Eli Iserbyt na afloop. Zaterdag in Hamme, waar Laurens Sweeck won, werd hij derde. Hij ging in december misschien door een dipje. Of misschien had het met de verschroeiende doortocht van Wout van Aert te maken. Maar dat is nu voorbij. Vorige week in Flamanville reed Iserbyt zelf een verschroeiende race. “Ik heb weer de supervorm die ik in december miste. Daar ben ik blij mee. Ik kan nu relaxed naar het WK trekken.”

Iserbyt, Van der Haar en Pidcock: dat zou in het Amerikaanse Fayetteville ook zomaar het podium kunnen zijn. Ze zijn, in willekeurige volgorde, de meest genoemde favorieten voor het wereldkampioenschap dat daar volgende week wordt gereden. Van der Haar is de nieuwe Europese kampioen en winnaar van de WB cross in Tabor. Gisteren in Hoogerheide bleek dat hij ook weer de man in vorm is. Wat Iserbyt betreft: in twaalf crossen die hij tegen Tom Pidcock reed, waren zaterdag en zondag de tweede en derde keer dat hij de betere was van Pidcock. “Dat had eigenlijk vier moeten zijn”, aldus Iserbyt. “De WB cross in Rucphen (1. Pidcock; 2. Iserbyt) had ik ook moeten winnen. Daar heb ik het verprutst en daar ben ik nog altijd niet over.”

Leren van EK

Er is de vorm. Er is het parcours van Fayetteville. “Het is atypisch, totaal niet wat we hier zijn gewend”, zegt Iserbyt. Maar het is wel een parcours dat hem ligt. “Het wordt explosief klimmen. Er zijn maar drie renners die daar goed in zijn: Van der Haar, Pidcock en ikzelf.”

En dan is er de manier waarop de Belgen dat wereldkampioenschap moeten aanpakken. Iserbyt kwam er gisteren, na afloop van de race in Hoogerheide, steeds weer op terug. De grote les is volgens hem: Belgen moeten het vooral niet doen zoals ze het bij het Europees kampioenschap in Nederland op de VAM-berg hebben aangepakt. Waar Lars van der Haar won. En waar Eli Iserbyt nota bene pas twaalfde werd. Daar, zegt Iserbyt, hebben de Belgen het vooral tactisch in de soep laten draaien. “We moeten leren van dat EK, waar de koerstactiek niet goed was. Daar hebben wij Belgen tegen elkaar gereden. Hopelijk is dat volgende week niet zo. Het WK is een erg belangrijke dag. Het WK kan mijn seizoen maken of breken.”

Quote Lars van der Haar en Tom Pidcock kunnen in de eerste helft van de race doen alsof ze niet goed zijn. Daar zijn ze geslepen genoeg voor. Om ons valse hoop te geven, zodat we in de eerste koershelft al tegen elkaar beginnen te rijden. In die val mogen we niet trappen

“Bij dat EK had ik het gevoel dat het merkenploeg tegen merkenploeg was. Ik had alle wedstrijden gedomineerd, Quinten Hermans reed ook heel goed. Op dat EK was het Michael Vanthourenhout en ikzelf tegen Toon Aerts, tegen Quinten Hermans. Hopelijk is dat volgende week niet zo. In Fayetteville moeten we als een nationaal team rijden. Voor en niet tegen elkaar.”

“Het nadeel van de Belgen is dat we met teveel goede renners zijn. Lars van der Haar en Tom Pidcock kunnen in de eerste helft van de race doen alsof ze niet goed zijn. Daar zijn ze geslepen genoeg voor. Om ons valse hoop te geven, zodat we in de eerste koershelft al tegen elkaar beginnen te rijden. In die val mogen we niet trappen. Pidcock is zaterdag in Hamme en zondag in Hoogerheide van heel ver terug gekomen. Ik zat in Hoogerheide in zijn wiel. Op kousenvoeten, van renner naar renner, reed hij geleidelijk naar voor, zonder dat het hem grote moeite kostte. Dat is heel gevaarlijk voor ons.”

Of Iserbyt dan het unieke kopmanschap claimt in Fayetteville? Hij zei gisteren van niet. “We moeten zien wat er in de wedstrijd gebeurt.” Maar naast zijn overwinning in Hoogerheide kan bondscoach Sven Vanthourenhout natuurlijk niet kijken. Iserbyt: “Ik heb vandaag met de benen gesproken. De komende dagen gaan we ook echt spreken.”

