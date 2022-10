Iserbyt profiteert optimaal van pech van Van der Haar en wint Superprestige-manche in Ruddervoorde, Betsema is de beste bij de dames

VeldrijdenWeer raak. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft in Ruddervoorde de eerste manche van de Superprestige gewonnen - zijn vijfde overwinning al van het seizoen. Onze landgenoot profiteerde optimaal van de pech van Lars van der Haar, die in de finale tot twee keer toe lek reed. Iserbyt is door zijn zege ook de eerste leider.

Er werd vooraf vooral gekeken naar Iserbyt en Laurens Sweeck, maar ze misten allebei hun start. Quinten Hermans schoot van de grote namen het best uit de startblokken en voerde aanvankelijk de forcing. Wat later nam Lars van der Haar dan het commando over en de Nederlander, die eerder deze week nog de Nacht van Woerden won, was duidelijk de betere van het pak.

De kopman van Baloise Trek Lions liet zijn opponenten achter en de rest leek voor de tweede plek te rijden. Maar in de voorlaatste ronde kreeg Van der Haar een lekke band. En niet veel later volgde er nóg één, waardoor Iserbyt nog op en over de Nederlander ging. Balen voor Van der Haar, die ook Sweeck nog moest laten rijden en uitendelijk derde werd.

Voor Iserbyt is het de vijfde overwinning van het seizoen. Morgen volgt de WB-manche in Maasmechelen. In de Wereldbeker gaat Iserbyt voor een straffe vier op vier.

Volledig scherm Lars van der Haar. © BELGA

Betsema wint afgescheiden bij de vrouwen en is de eerste leidster

Denise Betsema won eerder vandaag bij de vrouwen in Ruddervoorde. De Nederlandse is meteen ook de eerste leidster in de Superprestige. Het werd ook de eerste zege van het seizoen voor de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Het was Van der Heijden die het hele pak op sleeptouw nam en als eerste het veld introk. Achter de Nederlandse volgden in gestrekte draf onder andere Worst, Betsema, Alvarado, Riberolle, Cant, Zoe Bäckstedt en Manon Bakker. Het drietal Van der Heijden, Alvarado en Betsema trok met een zeer kleine voorgift op de rest de tweede ronde in. Bij het aanvatten van de derde ronde moest Alvarado haar metgezellen laten rijden.

Half cross bleef de voorgift van Van der Heijden en Betsema schommelen rond de 10 seconden. Op twee ronden voor het einde liep die op naar 15 seconden. Na iets meer dan een halfuur cross demarreerde Betsema en kende Van der Heijden pech met een lekke band. Betsema vatte de slotronde aan met een voorsprong van 11 seconden op Van der Heijden. Alvarado volgde op 35 seconden. Daarna reden respectievelijk Worst, Riberolle, Aniek van Alphen, de Spaanse Lucia Gonzalez Blanco, Sanne Cant en Zoe Bäckstedt. Betsema kwam niet meer in de problemen en ook de andere podiumplaatsen lagen dan al vast. De 29-jarige Nederlandse volgt zichzelf op op de erelijst in Ruddervoorde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bewijs dat jij de grootste veldritkenner bent met de Gouden Cross en maak kans op fantastische prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Inge van der Heijden, Denise Betsema en Ceylin Del Carmen Alvarado. © BELGA

Volledig scherm © BELGA