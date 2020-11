Iserbyt na EK-winst: “Ik had een goeie sparringpartner mee met Michael Vanthourenhout”

Veldrijden Malaise in de cross, ook bondscoach Vanthouren­hout ziet geen licht aan einde van de tunnel: “Meisjes gaan liever turnen of paardrij­den”

5 november Dat het met het veldrijden bij de vrouwen in België niet goed is gesteld. Dat gaat ook bondscoach Sven Vanthourenhout niet ontkennen. Sanne Cant werd drie keer wereldkampioen, maar een opvolger is nog niet in zicht. “Bij ons gaan de meisjes liever turnen of paardrijden.”