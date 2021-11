Iserbyt komt in WB-manche van Besançon als winnaar uit modderduel met Aerts

VeldrijdenEli Iserbyt heeft de Wereldbekermanche in het Franse Besançon gewonnen. De leider in het klassement profiteerde in de voorlaatste ronde optimaal van een foutje van Toon Aerts, die tweede werd. Bij de vrouwen ging de overwinning naar wereldkampioene Lucinda Brand.

Al na één ronde was het duidelijk dat de Wereldbekermanche van Besançon zou uitdraaien op een heus modderduel tussen Eli Iserbyt en Toon Aerts. De twee reden in geen tijd een zee van voorsprong bij elkaar op de rest van het pak. Aerts - die gisteren vertrouwen tankte door te winnen in Kortrijk - en Iserbyt probeerden elk op hun beurt om de ander overboord te gooien, maar dat lukte niet. Met zijn tweeën doken ze de finale in.

In de voorlaatste ronde leek Aerts Iserbyt stevig onder druk te zetten, maar de leider in het WB-klassement wilde van geen wijken weten. En toen Aerts in een verraderlijk stukje afdaling er plots bij ging liggen, nam Iserbyt het commando met verve over. De West-Vlaming begon met een beperkte voorsprong aan de slotronde.

Aerts deed er in die laatste ronde nog alles aan om Iserbyt bij de lurven te grijpen, maar die had nog genoeg overgehouden om zijn bonus te verdedigen. Zélfs een late val kon hem niet van de zege houden. Iserbyt won zo al zijn vierde Wereldbekermanche van het seizoen en verstevigde uiteraard zijn leidersplaats. Pim Ronhaar werd verrassend derde.

Iserbyt: “Toen Aerts zijn foutje maakte, wist ik dat het beste er bij hem af was”

Zandparcoursen, snelle omlopen, verzopen modderrondjes: Eli Iserbyt doet het dit jaar op alle terreinen. Ook in Besançon toonde hij zich de beste. “Ik wist dat het op het einde een lastige wedstrijd zou worden. Ik heb Toon bij momenten zijn ding laten doen. Toen hij demarreerde, moest ik plooien. Maar ik nam risico’s om terug te keren en toen hij een foutje maakte, wist ik dat het beste eraf was bij hem.”

Toen Iserbyt een neerglijdende Aerts voorbijging, was er even een tackle-beweging. “Klopt, hij gooide alles nog voor mij. Maar ik ben over zijn been gereden of zo. Ik hoop dat het hem niet te veel pijn heeft gedaan. Ik wist dat hij nerveus zou worden als hij me er niet af zou rijden. Al denk ik ook wel dat hij een goeie dag had, het was hart tegen hard. Het publiek was hier fenomenaal trouwens. Fijn om in Frankrijk te zijn.”

Wereldkampioene Brand is ook in Besançon de beste van het pak

Bij de vrouwen heeft Lucinda Brand (32) de Wereldbekermanche in Besançon gewonnen. De Nederlandse kwam alleen binnen na een echte moddercross.

Lucinda Brand is op dreef de laatste weken. Na haar zeges in Tabor en Merksplas was de Nederlandse wereldkampioene ook gisteren in Kortrijk de beste. Waar Brand in West-Vlaanderen nog tot de slotronde wachtte om de cross in beslissende plooi te leggen, koos ze in Besançon na enkele hectometers al het hazenpad. Denise Betsema deed nog een poging om haar landgenote te volgen, maar dat bleek ijdele hoop.

Brand kwam in de Franse modder niet meer in de problemen en rondde haar solo netjes af. De Canadese Maghalie Rochette werd op een kleine halve minuut tweede, Betsema mocht als derde mee het podium op. Dankzij haar zege vergroot Brand haar voorsprong in het Wereldbekerklassement.

