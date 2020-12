Iserbyt houdt geen breuken over aan zware valpartij: “Van Kessel reed over mijn arm, maar ik neem hem niets kwalijk”

“Het kon veel erger geweest zijn”, vertelt Iserbyt aan onze redactie. “Het is geen breuk. In het ziekenhuis stonden ze klaar om te opereren, maar een scan wees uit dat mijn elleboog uit de kom ging en er vanzelf ook weer was ingeschoten. Ik had enorm veel pijn. Hoe de valpartij precies gebeurde? Ik volgde het wiel van Laurens (Sweeck, red.). Hij reed een goed tempo. Er lag een mooi spoor, maar bij het uitdraaien van die bocht lagen er veel steentjes. Ik schoof weg met mijn voorwiel, recht in de dranghekken. Daardoor kwam ik abrupt tot stilstand. Lars (Van der Haar, red.) reed in mijn ‘koffer’, Corné (Van Kessel, red.) probeerde mij nog te ontwijken, maar reed over mijn arm, waardoor mijn elleboog uit de kom ging. Ik neem hem niks kwalijk. Dat kan gebeuren, en ik ben blij dat het niet gebroken is. Het is jammer dat ik niet kan deelnemen in de Wereldbeker van Dendermonde (zondag), maar ik hoop op 1 januari aan de start te staan in Baal.”