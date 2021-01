Iserbyt gaat zondag van start op het BK: “Ik kan alleen maar hopen dat het meevalt”

Eli Iserbyt kwam zwaar ten val in de wedstrijd in Heusden-Zolder op 26 december. Daarbij liep hij een (linker-) elleboogluxatie op en werden de spieren rond het gewricht zwaar geraakt. Eerder was al duidelijk dat er geen breuken waren, maar omdat er nog te veel vocht rond het bewuste gewricht zat, was nog niet duidelijk of er sprake was van een of meerdere barstjes. Hij kreeg wel groen licht om te starten in Baal en Hulst.