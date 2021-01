Iserbyt en co via slimme bubbeltactiek naar cruciale afspraken: "Zo zetten ze elkaar niet buitenspel"

Via een weldoordachte bubbeltactiek leefden de renners er de voorbije twee weken naar hun cruciale afspraken toe. Terwijl Laurens Sweeck gewoon thuisbleef, gingen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout op stage in Spanje elk hun eigen weg. “Michael verbleef op een appartementje in Calpe, Eli koos voor een B&B in Benissa”, licht ploegleider Mario De Clercq toe. “Ook trainen deden ze bewust apart. Zodat de een de ander niet kon aansteken met het virus of opzadelen met het risico op quarantaine.” Een echte teamstage zou in de huidige omstandigheden onverantwoord zijn geweest, vindt De Clercq. “Bij besmetting stond gelijk de hele groep buitenspel. Vandaar die individuele aanpak. Zo hielden we, in het ergste geval, tenminste nog één of meerdere speerpunten over voor de komende races.”

Daarmee vaarde de ploeg verder op de koers die het al het hele seizoen aanhoudt. De Clercq: “In België trainden we tot dusver altijd in bubbels van vier. Een groepje met onder meer Sweeck, Kamp en Vandebosch in de Kempen. Onze West-en Oost-Vlaamse renners, met Iserbyt en Vanthourenhout, in Oudenaarde.”

Volledig scherm Mario De Clercq begin december vorig jaar op een training aan de jongeren van Pauwels Sauzen-Bingoal in Oudenaarde. © Joel Hoylaerts/Photo News

Verstandig, zeker in een periode waarin de prijzen worden verdeeld. In de X2O Trofee bezetten Iserbyt en Vanthourenhout plaatsen één en twee. “Om dát klassement nog te laten ontglippen, moet het ons al zwaar tegenzitten”, zegt De Clercq. “Ik wil er eerlijk gezegd niet aan denken. We starten vandaag met redelijk gerust gemoed in de zesde manche in Hamme. Het wordt zelfs geen cross-in-de-cross meer, daarvoor is de voorsprong van Eli te groot.” Iserbyt past zondag voor de slotmanche van de Wereldbeker in Overijse. “Hij heeft niet veel last meer van zijn elleboog, maar spaart die wel een beetje. De angst voor een kleine valpartij, die zijn WK in het gedrang zou kunnen brengen, zit er ook wat in. Het is snel gebeurd. Vandaar de keuze voor één wedstrijd dit weekend. Dus focust hij na de Flandriencross 100% op Oostende en traint hij maandag nog eens in het zand.”

Voor de eindzege in de Wereldbeker gaat het tussen het onvermijdelijke duo Wout van Aert-Mathieu van der Poel. “Puur theoretisch kan het ook voor Michael nog. Maar de kloof dichten op die twee ‘kleppers’ is onbegonnen werk. Liever zie ik hem gewoon zijn derde plaats conserveren. En… eens 45 à 50 minuten lang meegaan met Wout en Mathieu. Tot diep in de finale. Dat zou leuk zijn!”

Volledig scherm Michael Vanthourenhout tijdens het BK in Meulebeke. © Photo News