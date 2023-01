INTERVIEW. Tomas Van Den Spiegel over het succes en de gebreken van de Wereldbeker: “De kalender is te vol, dáár ligt de zwakte van deze sport”

VELDRIJDEN “Wie dacht dat Van Aert vingers in de neus wereldkam­pi­oen gaat worden, heeft het bij het verkeerde eind”

In Benidorm kregen we zondag het laatste - beklijvende - duel tussen de ‘Grote Twee’ voor het WK. Met Van der Poel als winnaar. Dat zag ook onze columnist Niels Albert, die zich meteen afvraagt wat dat zal geven in Hoogerheide: “Wie wereldkampioen wil worden, zal een goed tactisch plan moeten hebben. In de wedstrijd zelf krijgen ze elkaar er moeilijk af. Dan moet je weten: hoe en waar moet ik toeslaan?”

