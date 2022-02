INTERVIEW. Hans van Kasteren bijt van zich af na de heisa rond Verstrynge en Wyseure: “Het is echt niet zo dat iedereen zomaar bij Lefevere wil rijden”

WK veldrijden Belgische speerpun­ten zien alledrie een unieke kans: “Kalm blijven, dat is het beste”

Een Belg wordt zondag wereldkampioen veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Of niet soms? Want ze zijn nu met drie, of misschien zelfs vier, die voor de regenboogtrui kunnen rijden. Twee dagen voor het WK wegen Eli Iserbyt, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout hun kansen.

