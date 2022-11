In primeur: het (bijna) volledige crossprogramma van Wout van Aert onder de loep, met kwaliteit boven kwantiteit

Veldrijden Wanneer duiken Pidcock, Van Aert en Van der Poel het veld in? Dit zijn de plannen van de ‘Grote Drie’

Dit weekend staat de eerste titel op het spel in het veld - het EK in Namen. Nog zonder de Grote Drie, maar hun rentree laat niet lang meer op zich wachten: Tom Pidcock komt normaal als eerste in actie, wellicht al over twee weken. Wout van Aert en Mathieu van der Poel volgen daarna.

2 november