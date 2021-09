In het spoor van Eli Iserbyt, favoriet in Ethias Cross in Lokeren: “Eigenlijk zou ik graag eens een seizoen starten met iederéén”

VeldrijdenOp Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock is het nog een tijdje wachten. Maar Pauwels Sauzen-Bingoal start in de Ethias Cross in Lokeren wel nagenoeg op volle sterkte. De drietand Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout moet ook dit seizoen weer gensters slaan. Iserbyt is de uittredende winnaar in Lokeren en start opnieuw als topfavoriet. Wij trokken mee in zijn spoor.

“De Wereldbeker is mijn grote doel”, blikt Iserbyt in bovenstaande video vooruit naar zijn seizoen. “Dat zijn zestien crossen en eigenlijk de constante doorheen het seizoen. Dat moet me wel liggen. Daarnaast is het EK mijn hoofddoel in het begin van het seizoen en ook op het WK in de Verenigde Staten mik ik. Die Amerikaanse crossen liggen me altijd wel.”

Van Van der Poel, Van Aert en Pidcock moeten Iserbyt en co voorlopig ook geen concurrentie vrezen. Het trio trekt nog een paar weken door op de weg. “Eigenlijk zou ik wel graag eens een seizoen starten met iedereen, omdat mijn eerste helft van het seizoen altijd wel heel goed is. We kunnen er niet omheen dat Van der Poel, Van Aert en Pidcock superrenners zijn en ik vind ook wel dat ze erbij moeten zijn. Hopelijk kunnen we dan mee of kunnen we hen dan zelfs verslaan.

Quote Ik verwacht dat Richard Groenen­daal ons veel zal kunnen bijbrengen als ploeglei­der. Eli Iserbyt

Groenendaal

Om daarin te slagen, krijgen Iserbyt en co daarvoor vanaf dit seizoen de hulp van Richard Groenendaal. De Nederlander volgde Gianni Meersman op als ploegleider bij Pauwels Sauzen - Bingoal. “Ik verwacht dat hij ons veel kan bijbrengen. Wanneer mijn seizoen geslaagd zal zijn? Da’s een moeilijke vraag. Niet zozeer het aantal zeges zal tellen, maar wel de kwaliteit ervan.”

Vorig jaar pakte Pauwels Sauzen-Bingoal 23 zeges in de zogenaamde televisiecrossen. “Ik zal over het seizoen tevreden zijn als mijn renners opnieuw bevestigen en de nodige successen behalen”, zegt manager Jurgen Mettepenningen.

“Vorig jaar sloten we af met 23 overwinningen in de tv-crossen. Ik leg de lat bij mijn team ook hoog. Dat mag wel vind ik. Er moet ambitie zijn. Ik zou graag het seizoen van vorig jaar geëvenaard zien. Beter mag altijd natuurlijk. Wij hebben een sterke kern, zowel bij de mannen als de vrouwen. In veel crossen zullen we de wedstrijd maken of moeten maken. We gaan uit van zowel een individuele als collectieve sterkte binnen de ploeg.”

Volledig scherm Jurgen Mettepenningen. © Simon Mouton Photo News